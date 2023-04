Conceição leidt Jong Ajax naar zege op Jong PSV in spektakelstuk met negen goals

Delen via E-mail

Jong Ajax heeft maandag op De Toekomst met 5-4 gewonnen van Jong PSV. Francisco Conceição speelde met twee goals een hoofdrol aan de kant van de Amsterdammers. Jong AZ rekende in eigen huis af met Jong Utrecht: 4-0.

Na een kwartier spelen zette Lorenzo Lucca de thuisploeg op voorsprong. In de 24e minuut verdubbelde Mika Godts na een goed individuele actie de score. Na een halfuur leek Conceição de wedstrijd op slot te gooien met een prachtig raak afstandsschot.

Jong PSV creëerde tot dan toe weinig, maar kwam in de 41e minuut terug via een treffer van Ismael Saibari. Op slag van rust maakte Simon Colyn met een heerlijke vrije trap de aansluitingstreffer.

Vlak na rust kregen de Amsterdammers een cadeautje van Jenson Seelt, die de bal in eigen doel werkte. PSV-verdediger Fedde Leysen tekende in de 54e minuut voor de 4-3, maar vijf minuten later breidde Conceição de score met zijn tweede van de avond weer uit.