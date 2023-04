Feyenoord-opponent Roma ontslaat directeur Berardi wegens mogelijk gesjoemel

AS Roma heeft algemeen directeur Pietro Berardi maandag per direct ontslagen. De Italiaanse club heeft dit besluit genomen na een onderzoek naar mogelijk financiële onregelmatigheden bij transfers en het vaststellen van transferwaarden.

"AS Roma heeft alle relaties met Berardi met onmiddellijke ingang beëindigd", schrijft AS Roma in een verklaring. Aanklagers hebben eerder deze maand verschillende documenten bij de club in beslag genomen.

Het onderzoek bij de clubs in Italië volgt op een eerder onderzoek bij Juventus. De Turijnse club is inmiddels gestraft omdat zij in het verleden niet eerlijk is geweest over transferwaarden van spelers. Juventus heeft vijftien punten moeten inleveren in de Serie A, maar is daartegen in beroep gegaan.