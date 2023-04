Speler FC Twente die zondag onwel werd mag ziekenhuis verlaten

Delen via E-mail

De speler van FC Twente die zondag onwel werd tijdens de terugreis na het duel bij FC Utrecht, mag maandagavond naar huis. De speler werd zondag met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de privacywet maakt Twente niet bekend om welke speler het gaat. Een woordvoerder laat weten dat er maandag onderzoeken zijn geweest en dat de speler in de avond het ziekenhuis mag verlaten.

Twente had zondag al gemeld dat de speler bij kennis was. Tijdens de terugrit raakte hij onwel en moest de bus stoppen op de vluchtstrook.

Door het verlies is Twente de nummer zes in de Eredivisie. Sparta Rotterdam won zaterdag met 4-0 van sc Heerenveen en nam de vijfde plek over van de tukkers.