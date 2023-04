Revelatie Wieffer verlengt bij Feyenoord: 'Bijzonder wat ik allemaal meemaak'

Mats Wieffer zet binnenkort zijn handtekening onder een nieuw en verbeterd contract bij Feyenoord. De middenvelder gaat zijn verbintenis met een jaar verlengen tot medio 2027.

Wieffer maakte afgelopen zomer de overstap van Excelsior naar Feyenoord. Drie maanden geleden maakte hij zijn basisdebuut in de hoofdmacht van de Rotterdammers in het gewonnen bekerduel met PEC Zwolle (3-1). Daarin scoorde hij en gaf hij een assist.

De 23-jarige Wieffer werd snel een vaste kracht in het elftal van trainer Arne Slot. De middenvelder maakte tijdens de laatste interlandperiode voor het eerst deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. Hij maakte op 27 maart in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (3-0-winst) zijn debuut voor Oranje.

Wieffer is dit seizoen met Feyenoord op weg naar de landstitel. De Rotterdammers gaan aan kop in de Eredivisie en hebben acht punten voorsprong op naaste belagers Ajax en PSV.

Bovendien is Feyenoord nog actief in de Europa League. Donderdag wacht de return tegen AS Roma in de kwartfinales. De ploeg van Slot won de heenwedstrijd in De Kuip vorige week met 1-0 door een treffer van Wieffer.