KNVB verduidelijkt regels: bal hoort op het veld, 'vreugdebier' niet

De KNVB heeft maandag meer duidelijkheid gegeven over wanneer wedstrijden moeten worden stilgelegd als er voorwerpen op het veld worden gegooid. Zondag werd bij het duel tussen FC Utrecht en FC Twente (1-0) tweemaal vanuit het publiek een tweede bal op het veld gegooid, maar de wedstrijd ging gewoon door.

Volgens de KNVB valt een extra bal niet onder de 'verboden' voorwerpen. "De nieuwe, aangescherpte maatregelen zijn ingesteld om de veiligheid van de spelers te waarborgen", verklaart een woordvoerder van de voetbalbond.

"Vuurwerk, bekers bier en aanstekers zijn voorwerpen die niet op het veld thuishoren en die de veiligheid van de spelers in gevaar kunnen brengen. In tegenstelling tot deze voorwerpen hoort een bal bij het spel en op het veld."

Fans van Utrecht verstoorden zondag tot twee keer toe een aanval van Twente door een bal op het veld te gooien die even daarvoor in de tribunes was beland.

"Op het moment dat een tweede bal het spel beïnvloedt, is er sprake van spelbederf en is het dus ook onwenselijk", benadrukt de KNVB. "We gaan het in dit geval nadrukkelijk evalueren en opnemen met FC Utrecht."

Scheidsrechter Jeroen Manschot legde vrijdag het duel NAC Breda-Willem II definitief stil nadat fans tot tweemaal toe met voorwerpen hadden gegooid. Foto: ANP

'Vreugdebier' is niet toegestaan

Volgens de KNVB had vrijdag het duel tussen Excelsior en Go Ahead Eagles (2-1) wel stilgelegd moeten worden. Toeschouwers vierden één van de doelpunten door bekers bier in de lucht te gooien. Daarbij belandde ook een beker op het veld.

"Wedstrijden worden stilgelegd als er voorwerpen op het veld worden gegooid, ongeacht de reden daarvoor. 'Vreugdebier' is dus ook niet toegestaan."