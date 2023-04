Feyenoord rest van seizoen zonder Walemark door onvermijdelijke operatie

Feyenoord kan de rest van het seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer over Patrik Walemark beschikken. De Zweed kampt met een spierblessure en moet een operatie ondergaan.

De 21-jarige Walemark raakte geblesseerd in de aanloop naar de wedstrijd tegen AS Roma van afgelopen donderdag in de kwartfinales van de Europa League. Hij ontbrak zondag ook in de selectie voor het uitduel met SC Cambuur (0-3-overwinning).