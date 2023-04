Wordt 't Arsenal of City? Bekijk het resterende programma van titelkandidaten PL

Met Arsenal en Manchester City als enige overgebleven titelkandidaten nadert de Premier League de ontknoping. Worden de Londenaren na negentien jaar weer kampioen of pakken 'The Citizens' hun derde titel op rij? Dit is het resterende programma.

1. Arsenal (31 duels, 74 punten, doelsaldo +43)

21 april: Southampton (thuis)

26 april: Manchester City (uit)

2 mei: Chelsea (thuis)

7 mei: Newcastle United (uit)

14 mei: Brighton & Hove Albion (thuis)

20 mei: Nottingham Forest (uit)

28 mei: Wolverhampton Wanderers (thuis)

2. Manchester City (30 duels, 70 punten, doelsaldo +50)