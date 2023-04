Mourinho 'eerder positief dan negatief' over meespelen Dybala tegen Feyenoord

José Mourinho heeft goede hoop dat Paulo Dybala donderdag fit genoeg is voor de return van AS Roma tegen Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League. De aanvaller raakte in de eerste ontmoeting in De Kuip geblesseerd.

"Ik ben eerder positief dan negatief. Maar het blijft een misschien", zei Mourinho zondag na de 3-0-overwinning van AS Roma op Udinese in de Serie A. Dybala zat logischerwijs nog niet bij de wedstrijdselectie.

In de heenwedstrijd tegen Feyenoord moest Dybala zich al na 26 minuten laten wisselen, maar zijn spierblessure bleek minder ernstig dan gedacht. De Argentijn is dit seizoen een van de belangrijkste spelers van AS Roma. Tot dusver heeft hij vijftien keer gescoord en acht assists geleverd.

Tegen Udinese bleef AS Roma ook zonder Dybala foutloos, ook al miste Bryan Cristante in de eerste helft een strafschop. Opvallend was dat aanvoerder Lorenzo Pellegrini, die in het uitduel met Feyenoord faalde van 11 meter, tegen Udinese niet achter de bal ging staan. Mourinho had daar voor de wedstrijd met hem over gesproken.

"Ik vond dat hij die extra druk niet nodig had", zei de Portugese coach. "Ik heb hem gezegd: als er een penalty bij 2-0 komt, is die van jou. Als er een beslissende strafschop komt, is die niet van jou. Hij speelde geweldig vandaag. Dat er na Feyenoord wat nare opmerkingen over hem op sociale media zijn geplaatst, is gewoon de wereld van vandaag."

De return tussen AS Roma en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in Stadio Olimpico. De Rotterdammers wonnen afgelopen week met 1-0 in De Kuip door een doelpunt van Mats Wieffer.

