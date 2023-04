Geschorste Álvarez is boos op arbiter: 'Door een fout besluit mis ik een topper'

Edson Álvarez weigert de hand in eigen boezem te steken voor de bijzonder pijnlijke gele kaart die hij zondagavond tegen FC Emmen (3-1-winst) pakte. De Mexicaan, die nu geschorst is voor de topper tegen PSV, richt zijn frustraties op scheidsrechter Marc Nagtegaal.

Volg nieuws over Ajax Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax Blijf met meldingen op de hoogte

De 25-jarige Álvarez ging na een half uur in de fout in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder maakte, nota bene op de helft van FC Emmen, een overtreding bij het druk zetten en kreeg geel. Het duurde niet lang voor het besef indaalde dat hij de topper tegen PSV van zondag aan zich voorbij moet laten gaan.

"Ik ben heel boos. Volgens mij was het een heel normale overtreding die geen gele kaart waard was", zei Álvarez in gesprek met ESPN. "Daarnaast was het ook nog mijn eerste overtreding van de wedstrijd. Door een slecht besluit mis ik nu een heel belangrijke wedstrijd."

Niet alleen mist Álvarez de topper tegen PSV; de middenvelder kreeg door zijn overtreding tegen FC Emmen ook een negatief record op zijn naam. Nooit eerder pakte een speler van Ajax in één seizoen tien gele kaarten in de Eredivisie.

Foto: ANP

'Ik speel altijd op het randje'

In totaal kreeg Álvarez dit seizoen al zeventien keer geel. In de groepsfase van de Champions League én in de KNVB-beker werd hij twee keer op de bon geslingerd en in de Europa League-return tegen Union Berlin kreeg de Mexicaan in de blessuretijd twee keer geel (dus rood). Ook tijdens de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal ging hij het boekje in.

"Ik ben een speler die altijd op het randje speelt. Dat is mijn stijl. Ik kan en wil dat niet veranderen", zei Álvarez. "Er zaten een aantal kaarten bij die ik verdiende. Soms kreeg ik geel voor commentaar op de leiding of vanwege een opstootje. Maar soms zijn het de scheidsrechters die fouten maken."