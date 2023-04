AS Roma kent met ruime zege goede generale voor return tegen Feyenoord

AS Roma heeft zondag in de Serie A een goede generale beleefd voor de return tegen Feyenoord in de Europa League. De ploeg van coach José Mourinho won in Rome met 3-0 van Udinese.

AS Roma kwam acht minuten voor rust op voorsprong. De bal ging op de stip na hands van Roberto Pereyra, maar Bryan Cristante schoot de penalty tegen de paal. In de rebound was Edoardo Bove wel trefzeker.

Vroeg in de tweede helft zorgde Lorenzo Pellegrini voor de 2-0. De middenvelder schoot raak na een prachtige pass van Andrea Belotti. Udinese kreeg even later een penalty na hands van Gianluca Mancini, maar Rui Patrício keerde de inzet van Pereyra. In blessuretijd vergrootte Tammy Abraham de marge door raak te koppen uit een voorzet van Leonardo Spinazzola.

Georginio Wijnaldum had een basisplaats bij Roma en werd na een uur gewisseld. Rick Karsdorp is nog altijd herstellende van een knieoperatie en ontbrak daarom bij de thuisploeg. Bij Udinese stond Kingsley Ehizibue aan de aftrap en bleef Marvin Zeegelaar op de bank.

Dankzij de overwinning verstevigde AS Roma de derde plaats. De Romeinen hebben drie punten voorsprong op nummer vier AC Milan, dat zaterdag gelijkspeelde bij Bologna (1-1).

AS Roma speelt komende donderdag voor eigen publiek de return tegen Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League. De Italianen verloren de heenwedstrijd in De Kuip afgelopen donderdag met 1-0.

Vilhena scoort bij gelijkspel Salernitana

Eerder op de dag ging Juventus voor de tweede week op rij onderuit in de competitie. 'De Oude Dame' verloor met 1-0 bij Sassuolo.

Grégoire Defrel kroonde zich tot matchwinner in Reggio Emilia. De Franse invaller schoot na ruim een uur spelen raak na een corner. Juventus bezet de zevende plaats.