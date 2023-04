Heitinga blij voor uitblinker Sánchez in 'verschrikkelijke wedstrijd' van Ajax

John Heitinga is ondanks de 3-1-zege op FC Emmen niet tevreden over Ajax. De trainer van de Amsterdammers is wel blij voor rechtsback Jorge Sánchez, die met een goal en een assist een belangrijk aandeel had in de winst.

"Ik vond het een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken, maar deze wedstrijden zitten er soms ook tussen", zei Heitinga tegen ESPN in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA.

"We speelden vooral in de eerste helft energieloos. We kunnen veel beter dan we vanavond hebben laten zien. We zijn in ieder geval weer een doelpuntje uitgelopen op PSV."

PSV won eerder op de dag met 2-3 van FC Volendam. Zowel Ajax als PSV geeft acht punten toe op koploper Feyenoord, dat met nog vijf speelrondes te gaan hard op weg is naar de landstitel.

Jorge Sánchez stoomt op in de wedstrijd tegen FC Emmen. Foto: Pro Shots

'Sánchez heeft tijd nodig'

De dit seizoen vaak bekritiseerde Ajax-rechtsback Jorge Sánchez vestigde in de eerste helft de aandacht op zich door voor 1-0 te zorgen en bij de 2-0 de assist op Steven Bergwijn te geven.

"Leuk voor hem dat hij scoort. Dat is goed voor het zelfvertrouwen", aldus de 39-jarige Heitinga, die weinig zin had om in te zoomen op de kritiek die Sánchez in de afgelopen maanden kreeg.

"Voor mij is het allerbelangrijkste te kijken naar wat mijn spelers heel goed kunnen. Jorge legt veel energie op de mat. Je hebt tijd nodig bij een nieuwe club, in een nieuwe omgeving en een nieuw land."