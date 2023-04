Ajax boekt mede door goal en assist Sánchez moeizame zege op FC Emmen

Ajax heeft zondag mede door een goal en een assist van Jorge Sánchez een moeizame zege geboekt op FC Emmen. De Amsterdammers wonnen met 3-1 in de Johan Cruijff ArenA en heroverden zo de tweede plaats in de Eredivisie.

Sánchez, die mocht starten omdat Devyne Rensch nog altijd niet fit is, maakte in de 22e minuut de 1-0. Een kwartier later was hij aangever bij de 2-0 van Steven Bergwijn. Na rust tekende FC Emmen-aanvaller Jeremy Antonisse voor de aansluitingstreffer, waarna Dusan Tadic de 3-1-eindstand op het scorebord zette.

Door de zege heeft Ajax weer evenveel punten als PSV, dat eerder op de dag met 2-3 won bij FC Volendam. De Amsterdamse club heeft een beter doelsaldo en staat daardoor tweede.

Volgende week is in Eindhoven de topper tussen Ajax en PSV. Edson Álvarez zal dat duel missen, want hij kreeg tegen FC Emmen zijn tiende gele kaart van dit Eredivisie-seizoen en is geschorst.

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 29-70 (+43) Ajax 29-62 (+50) PSV 29-62 (+43) AZ 29-57 (+24) Sparta 29-52 (+17)

Vreugde bij Ajax na de 1-0 van Jorge Sánchez. Foto: Getty Images

Hato staat voor het eerst in basis

Jorrel Hato mocht tegen FC Emmen voor het eerst starten bij Ajax in de de competitie. Met zeventien jaar en veertig dagen was hij de op drie na jongste basisspeler ooit bij Ajax in een Eredivisie-duel, na Clarence Seedorf (16) in 1993, Vurnon Anita (16) in 2006 en Bert Strijks (17) in 1962.

Hato kreeg op de linksbackpositie de voorkeur boven Youri Baas en Owen Wijndal. Maar het was rechtsback Sanchez die een hoofdrol opeiste.

Álvarez, de andere Mexicaan op het veld, leverde de assist bij de openingstreffer van zijn landgenoot Sánchez. Hij won in de 22e minuut een kopduel, waarna Sánchez binnenschoot (0-1). Sánchez reageerde in de 37e minuut ook attent op een dieptepass van Jurriën Timber. Hij zag de vrijstaande Bergwijn, die de bal in het doel gleed (2-0).

Jorrel Hato stond voor het eerst in de basis. Foto: Getty Images

Tadic scoort op aangeven van Conceição

In de tweede helft misten Bergwijn en Kenneth Taylor kansen op 3-0, waarna Antonisse de bezoekers uit Emmen met zijn eerste treffer in de Eredivisie terug in de wedstrijd bracht.

Dusan Tadic behoedde zijn ploeg in de tachtigste minuut vervolgens voor een nerveuze slotfase. Hij rondde op aangeven van invaller Francisco Conceição beheerst af en tekende zo voor de 3-1-eindstand.

In de slotfase liet Heitinga jongelingen Silvano Vos en Youri Regeer nog invallen. Voor de achttienjarige Vos was het de tweede keer dat hij minuten maakte in de hoofdmacht van Ajax.