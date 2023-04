Ajax boekt mede door goal en assist Sánchez moeizame overwinning op FC Emmen

Ajax heeft zondag mede door een goal en een assist van Jorge Sánchez een moeizame zege geboekt tegen FC Emmen. De Amsterdammers wonnen met 3-1 in de Johan Cruijff ArenA en heroverden zo de tweede plaats in de Eredivisie.

Sánchez, die mocht starten omdat Devyne Rensch nog altijd niet fit is, maakte in de 22e minuut de 1-0. Een kwartier later was hij aangever bij de 2-0 van Steven Bergwijn. In de 59e minuut tekende FC Emmen-aanvaller Jeremy Antonisse de aansluitingstreffer, waarna Dusan Tadic in de tachtigste minuut de 3-1-eindstand op het scorebord zette.