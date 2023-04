Odgaard kopieert goal Van Basten tegen West-Duitsland en leidt ruime zege AZ in

Delen via E-mail

AZ heeft zondag voor het eerst in ruim een maand weer eens een wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. De Alkmaarders waren dankzij twee prachtige doelpunten met 0-3 te sterk voor Fortuna Sittard.

Jens Odgaard opende halverwege de eerste helft op fraaie wijze de score voor AZ. De Deen gleed de bal diagonaal binnen na een pass van Tijjani Reijnders. De treffer deed erg denken aan de memorabele goal die Marco van Basten op het EK van 1988 in de halve finale tegen West-Duitsland maakte, al was het in spiegelbeeld.