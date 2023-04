Álvarez mist topper Ajax tegen PSV door tiende gele kaart van Eredivisie-seizoen

Edson Álvarez mist komende zondag de uitwedstrijd van Ajax tegen PSV. De Mexicaanse middenvelder kreeg tegen FC Emmen zijn tiende gele kaart van het Eredivisie-seizoen en is daardoor geschorst voor de kraker in Eindhoven.

Er is geen speler in de Eredivisie die dit seizoen zo vaak geel pakte als de 25-jarige Álvarez, die tevens de eerste Ajacied ooit is met tien gele kaarten in één jaargang. Luis Suárez (2008/2009) en Gabri (2006/2007) kregen ooit negen keer geel in een Eredivisie-seizoen.