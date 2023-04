Anderlecht hard onderuit in aanloop naar return tegen AZ, winst voor Antwerp

Anderlecht heeft vier dagen voor de Conference League-return tegen AZ een pijnlijke nederlaag geleden tegen koploper KRC Genk. De Brusselse club verloor zondag met 5-2, waarna Royal Antwerp met drie Nederlanders in de basis met 1-0 te sterk was voor KV Kortrijk.

In de Cegeka Arena in Genk gebeurde heel veel in de laatste tien minuten voor rust. Mbwana Samatta zette de thuisclub in de 36e minuut op voorsprong, Islam Slimani maakte gelijk, maar in extra tijd kwam Genk door Aziz Ouattara Mohammed opnieuw op voorsprong.