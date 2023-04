Slot blijft voorzichtig over titel: 'De voorsprong van Benfica is ook snel geslonken'

Arne Slot wil nog altijd niet vooruitlopen op een kampioenschap met Feyenoord. De trainer beaamt dat zijn ploeg er uitstekend voorstaat, maar benadrukt ook dat de situatie zomaar kan omslaan.

Feyenoord zette zondag een nieuwe stap naar de eerste landstitel sinds 2017 door SC Cambuur met 0-3 te verslaan. Met nog vijf Eredivisie-speelrondes te gaan staan de Rotterdammers nog altijd acht punten los.

"De marge is heel goed, maar we hebben twee concurrenten die momenteel ook alles winnen. Maar acht punten voorsprong is natuurlijk een fantastische marge met nog vijf wedstrijden te spelen", zei Slot tegen ESPN na de wedstrijd in Leeuwarden.

"Benfica had een week geleden ook een enorm ruime voorsprong op FC Porto. Dat kan in twee wedstrijden zo geslonken zijn. We zullen heel scherp en heel goed moeten zijn, omdat onze concurrenten ook foutloos blijven."

Benfica ging vorige week met 1-2 onderuit tegen concurrent Porto en verloor gisteren met 1-0 bij middenmoter Chaves. De voorsprong op achtervolger Porto is daardoor nog 'slechts' vier punten.

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 29-70 (+43) PSV 29-62 (+43) Ajax 28-59 (+48) AZ 28-54 (+21) Sparta 29-52 (+33)

Slot juicht uitbundig na eigen goal Cambuur

Ook in de wedstrijd tegen Cambuur, dat duidelijk minder was dan Feyenoord, was Slot er lange tijd niet gerust op. Zijn uitbundige manier van juichen na de 0-3 - een knullige eigen goal van Calvin Mac-Intosch - verried opluchting.

"Je weet dat één moment een wedstrijd weer op z'n kop kan zetten", zei hij over zijn vreugde-uitbarsting. "Als er een goal voor Cambuur valt, gaan de supporters er weer vol achter staan. Bij de 0-3 was er een soort rust dat het niet meer fout ging."