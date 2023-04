Feyenoord boekt tegen Cambuur negende zege op rij en is weer dichter bij titel

Feyenoord heeft zondag weer een stap richting de landstitel gezet. De koploper was in Leeuwarden met 0-3 te sterk voor SC Cambuur en boekte zo de negende overwinning op rij in de Eredivisie.

Halverwege leidde Feyenoord met 0-1 door een goal in de zeventiende minuut van Santiago Giménez, die daarna ook nog een eens de paal raakte. Ook Lutsharel Geertruida (paal) en Igor Paixão (lat) waren dicht bij een goal. Na rust liep Feyenoord verder uit door een prachtige treffer van Sebastian Szymanski en een kolderiek eigen doelpunt van Cambuur-verdediger Calvin MacIntosch.

Door de overwinning heeft Feyenoord weer acht punten voorsprong op PSV, dat eerder op zondag met 2-3 won bij FC Volendam. Ajax speelt om 20.00 uur nog thuis tegen FC Emmen. Komende donderdag wacht Feyenoord de Europa League-return in Italië tegen AS Roma.

Voor Cambuur lijkt degradatie onafwendbaar. De ploeg van trainer Sjors Ultee heeft elf punten achterstand op Excelsior, dat op de veilige vijftiende plaats staat.

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 29-70 (+43) PSV 29-62 (+43) Ajax 28-59 (+48) AZ 28-54 (+21) Sparta 29-52 (+33)

Een balende Calvin Mac-Intosch na zijn eigen doelpunt. Foto: Pro Shots

Feyenoord vanaf het begin veel sterker

Het verschil op de ranglijst tussen Feyenoord en Cambuur was zondag in Leeuwarden meteen terug te zien in het wedstrijdbeeld. De Rotterdammers waren oppermachtig en na twaalf minuten miste Oussama Idrissi de eerste grote kans.

Vijf minuten later was het via Giménez wel raak voor de Feyenoord. De Mexicaanse spits kopte een voorzet van Paixão binnen en scoorde zo voor de zevende keer op rij in een uitwedstrijd in de Eredivisie. Hij is de eerste Feyenoorder ooit die dat presteert.

Giménez had voor rust nog een keer moeten scoren, maar zijn schot in de 31e minuut eindigde op de paal. Ook Lutsharel Geertruida schoot een keer op de paal en een kopbal van Idrissi raakte de lat. Zo verzuimde Feyenoord het duel voor rust al te beslissen, terwijl Cambuur vrijwel niet uitrichtte.

Juichende Feyenoorders na de 0-1 van Santiago Giménez. Foto: ANP

Kopbal van Jahanbakhsh van lijn gewerkt

In de tweede helft was het wel snel raak voor Feyenoord. Szymanski krulde in de 51e minuut vanaf rechterkant prachtig binnen in de verre hoek en bracht zo de stand op 0-2.

Dertien minuten later werd het op kolderieke wijze 0-3. Cambuur-verdediger Mac-Intosh had alle tijd en ruimte om een rebound weg te koppen, maar in plaats daarvan kopte hij de bal in eigen doel.

Met 0-3 op het scorebord kon Feyenoord de krachten sparen in het laatste half uur. Invaller Alireza Jahanbakhsh was nog dicht bij de vierde goal, maar de kopbal van de Iraniër werd van de lijn gewerkt. Zo bleef het 0-3 op een probleemloze middag voor Feyenoord richting de kraker donderdag in Rome.