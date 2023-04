FC Barcelona scoort weer niet en ziet Real Madrid iets naderen in titelstrijd

FC Barcelona is zondag in La Liga niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Getafe (0-0). Door de tweede remise op rij is de voorsprong van de Catalaanse topclub op nummer twee Real Madrid geslonken tot elf punten.

Raphinha en Alejandro Balde waren in de eerste helft dicht bij de openingstreffer in Madrid, maar beide spelers van Barcelona troffen de paal. Ook na rust zocht de ploeg van Xavi naar een gaatje in de defensie van Getafe, maar zonder resultaat.

Barcelona heeft nu al drie wedstrijden op rij niet gescoord. De grootmacht verloor op 5 april met 0-4 van Real in de halve finales van de Copa del Rey. Afgelopen maandag volgde in La Liga een 0-0-gelijkspel tegen Girona. De laatste keer dat Barcelona twee duels op rij doelpuntloos gelijkspeelde, was in april 2008.

Barcelona heeft nog elf punten voorsprong op Real. De regerend landskampioen won zaterdag met 0-2 van Cádiz door doelpunten van Nacho en Marco Asensio.

Frenkie de Jong was nog altijd afwezig bij Barcelona. De middenvelder kampt al weken met een blessure. Mogelijk is De Jong bij de volgende competitiewedstrijd tegen Atlético Madrid (23 april) weer van de partij.

Stand in La Liga FC Barcelona 29-73 (+44) Real Madrid 29-62 (+37) Atlético Madrid 28-57 (+25) Real Sociedad 29-51 (+9)

