PSV stoot zich niet aan dezelfde steen: 'Nu trekken we hem over de streep'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij is blij dat zijn ploeg zich zondag niet liet verrassen op bezoek bij een laagvlieger. Hij zag dat de Eindhovenaren op bezoek bij FC Volendam de 2-3 -zege over de streep wisten te trekken.

Eerder deze jaargang ging PSV het schip in op bezoek bij FC Emmen (1-0), FC Groningen (4-2) en SC Cambuur (3-0), die momenteel de onderste drie plaatsen bezetten. De uitwedstrijd tegen nummer veertien FC Volendam leverde geen schade op.

"Aan het begin van het seizoen verloren we dit soort duels. Nu trekken we 'm over de streep", aldus Van Nistelrooij in gesprek met ESPN. Sinds die nederlaag bij FC Emmen op 24 januari is de ploeg uit Eindhoven al elf Eredivisie-duels ongeslagen.

"Op kunstgras hebben we niet de meeste punten gehaald. En onze prestaties in uitwedstrijden waren ook lange tijd een thema. Nu hebben we tien punten gepakt uit de laatste vier duels. Dat zijn positieve punten", zo telde Van Nistelrooij zijn zegeningen.

Een week voor de topper tegen Ajax zag de coach ook veel misgaan. "We leden te snel balverlies. Dan kom je niet in je organisatie en sta je niet goed. De tweede tegentreffer mag ons ook niet overkomen. We moeten de scherpte hebben om daar in duel te komen."

Resterend programma PSV in de Eredivisie: 23 april: PSV-Ajax

6 mei: Sparta Rotterdam-PSV

14 mei: PSV-Fortuna Sittard

21 mei: PSV-sc Heerenveen

28 mei: AZ-PSV

'Het speelde in de ploeg ging overheersen'

Halverwege leidde PSV met 0-2 tegen FC Volendam, dat na de hervatting tot twee keer toe een aansluitingstreffer produceerde.

"We leden te snel balverlies en namen niet de juiste beslissingen in bepaalde situaties. Dan kom je niet in je spel", legde aanvoerder Luuk de Jong de vinger op de zere plek. "Het speelse in de ploeg ging overheersen. Te veel jongens kozen meteen voor de eindpass. Daardoor werd het een wedstrijd die op en neer ging. We moeten juist dominanter zijn."

Door de zege in Volendam legt PSV de bal bij Ajax, dat nu als nummer drie drie punten minder heeft dan de ploeg uit Eindhoven. De landskampioen speelt om 20.00 uur tegen FC Emmen. Koploper Feyenoord lijkt uit het zicht van Ajax en PSV verdwenen.

De nummer twee plaatst zich voor de voorronde van de Champions League. Pas volgend seizoen profiteert Nederland van het extra Champions League-ticket dat donderdag is veroverd.