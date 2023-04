Antony leidt United en Ten Hag naar zege, koploper Arsenal verspeelt weer punten

Antony heeft Manchester United zondag aan een overwinning geholpen in de Premier League. De oud-Ajacied was goed voor een doelpunt en een assist in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Nottingham Forest. Koploper Arsenal liet bij West Ham United opnieuw punten liggen: 2-2.

Antony bracht Manchester United na iets meer dan een half uur op voorsprong in Nottingham. De Braziliaan tikte de rebound binnen nadat doelman Keylor Navas een schot van Anthony Martial had gekeerd. Hij maakte zijn eerste competitiegoal sinds 9 oktober.

Eerder in de wedstrijd kwam United nog goed weg toen een kopbal van Scott McKenna op de paal belandde. Vroeg in de tweede helft raakten de bezoekers zelf ook de paal bij een schot van Bruno Fernandes vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Een kwartier voor tijd verdubbelde Diogo Dalot wel de voorsprong voor United. De Portugees vond het doel na een steekpass van Antony, die een minuut eerder zelf nog op Navas stuitte.

Wout Weghorst begon op de bank bij United en viel een kleine twintig minuten voor tijd in. In blessuretijd kreeg de spits nog geel voor een slaande beweging richting Moussa Niakhaté. Tyrell Malacia ontbrak vanwege knieklachten in de selectie van Ten Hag.

Dankzij de overwinning neemt Manchester United de derde plaats weer over van Newcastle United. 'The Magpies' verloren zaterdag bij Aston Villa (3-0) en hebben drie punten minder dan 'The Red Devils'.

Koploper Arsenal verspeelt opnieuw punten

Eerder op de dag stond Arsenal binnen tien minuten met 0-2 voor bij West Ham. Gabriel Jesus opende in de zevende minuut de score door een fraaie aanval af te ronden met een intikker. Kort daarna verdubbelde Martin Ødegaard de voorsprong. De Noor volleerde in vrijstaande positie fraai raak na een afgemeten voorzet van Gabriel Martinelli.

Arsenal leek op rozen te zitten, maar na ruim een half uur kwam West Ham terug in de wedstrijd. De bal ging op de stip vanwege een overtreding van Gabriel op Lucas Paquetá, waarna Saïd Benrahma de penalty benutte.

Bukayo Saka kreeg vroeg in de tweede helft de uitgelezen kans om de voorsprong van Arsenal weer uit te breiden. De Engelsman mocht aanleggen vanaf 11 meter na hands van Michail Antonio, maar hij schoot de penalty naast.

Die fout kwam Saka duur te staan, want drie minuten later was het aan de andere kant wel raak. Jarrod Bowen schoot prachtig raak na een pass van Thilo Kehrer over de verdediging van Arsenal heen. In de slotfase ontsnapten de bezoekers nog aan een nederlaag toen Antonio op de lat kopte.

Vorige week verspeelde Arsenal ook al punten tegen Liverpool (2-2). Met nog zeven duels voor de boeg hebben 'The Gunners' nog maar vier punten voorsprong op nummer twee Manchester City. Bovendien hebben 'The Citizens', die zaterdag van Leicester City (3-1) wonnen, een wedstrijd minder gespeeld. West Ham staat vijftiende.

