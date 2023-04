PSV verhoogt druk op Ajax dankzij zege in spectaculair duel met FC Volendam

PSV heeft zondag tijdens speelronde 29 van de Eredivisie in een spectaculair duel met 2-3 gewonnen bij FC Volendam. Daarmee verhogen de Eindhovenaren de druk op Ajax, dat vanavond in actie komt tegen FC Emmen.

Juist in een fase waarin FC Volendam de verdedigende stellingen aan het verlaten was (en via een volley van Henk Veerman had geroken aan de verrassende 1-0) sloegen de bezoekers in korte tijd twee keer toe. In de 33e minuut schoof De Jong de bal binnen op aangeven van Til, die in tegenstelling tot vorige week tegen Excelsior weer in de basis was gestart. Til zelf nam vijf minuten voor rust de tweede goal voor zijn rekening. De middenvelder liet doelman Filip Stankovic kansloos met een fraai schot in de linkerhoek.