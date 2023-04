Aangeslagen Cillessen biedt NEC-fans excuses aan voor offday in derby

NEC-doelman Jasper Cillessen gaat door het stof na zijn bijzonder matige optreden in de derby tegen Vitesse. Mede door een grote fout van de Oranje-keeper ging de Nijmeegse club zondag voor eigen publiek met liefst 1-4 ten onder.

Cillessen blunderde vooral bij de 0-2 in de 28e minuut. De sluitpost liet zich in de opbouw de bal ontfutselen, waardoor Kacper Kozlowski uiteindelijk simpel kon scoren.

"Dat was het lelijkste moment, dat ik me daar liet verrassen. Dit mag gewoon niet gebeuren, ik mag hier geen risico nemen", vertelde een aangeslagen Cillessen voor de camera van ESPN. "Ik laat me de bal afsnoepen en dan wordt het afgestraft. Daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden aan het team en de supporters."

Bij de 0-1 van Matús Bero, vlak voor de treffer van Kozlowski, leek Cillessen ook al niet vrijuit te gaan, al werd de inzet van de Slowaakse middenvelder van richting veranderd. "Ik was onderweg naar de linkerhoek, maar de bal werd aangeraakt. Helaas viel hij binnen. Niet dat het iets had uitgemaakt, want daarna ging ik verschrikkelijk in de fout."

Uiteindelijk liep Vitesse uit naar een 1-4-triomf. "Soms heb je zo'n middag. Het doet extra pijn dat het in zo'n wedstrijd gebeurde."

Foto: Pro Shots

Vitesse-supporters bedanken Cillessen

In de slotfase zongen zowel de fans van NEC als Vitesse liedjes over Cillessen, de eerstgenoemde groep om de doelman te steunen. "De Vitesse-supporters bedankten me, maar dat was cynisch."

Door de nederlaag maakt NEC pas op de plaats in de jacht op een ticket voor de play-offs om Europees voetbal; de Nijmeegse equipe staat tiende.