Vitesse boekt mede door blunderende Cillessen ruime zege in derby tegen NEC

Vitesse heeft zondag een grote stap richting handhaving in de Eredivisie gezet door streekrivaal NEC met 1-4 te verslaan. Doelman Jasper Cillessen van de Nijmeegse club viel in negatieve zin op door te blunderen bij de tweede treffer.

Het tempo in de derby was moordend en vooral na rust was het aantal mogelijkheden voor beide teams enorm. In de nog wat tamme eerste helft opende Vitesse na 25 minuten de score. Cillessen kwam net tekort om een van richting veranderd schot van Matús Bero te keren.

Vlak daarna ging de international, die tijdens de recente interlandperiode onder de lat stond bij Oranje, in de fout door de bal in de opbouw in te leveren. Uiteindelijk was het voor Kacper Kozlowski een koud kunstje om de marge te verdubbelen. Cillessen maakte ook in het restant van de wedstrijd een uiterst onzekere indruk.