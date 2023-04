FC Twente verliest na drie afgekeurde goals, ruime winst Vitesse in derby

FC Twente heeft zondag met 1-0 verloren bij FC Utrecht, nadat drie doelpunten van de Enschede club werden afgekeurd. Eerder op de dag won Vitesse mede door een blunderende NEC-doelman Jasper Cillessen de Gelderse derby in Nijmegen met 1-4.

Door de nederlaag blijft FC Twente zesde in de Eredivisie, nadat concurrent Sparta Rotterdam zaterdag de vijfde plaats van de tukkers had overgenomen. FC Utrecht staat zevende.

Sander van de Streek kroonde zich in de 71e minuut tot matchwinner in Stadion Galgenwaard. De FC Utrecht-middenvelder onderschepte een uittrap van doelman Lars Unnerstall, bleef tussen meerdere tegenstanders in balbezit en rondde zelf af (1-0).

De voorsprong van de thuisclub kwam enigszins als een verrassing, want FC Twente was het meeste in de aanval. De ploeg van trainer Ron Jans had voor de openingstreffer zelfs al drie keer het Utrechtse doel getroffen, via Joshua Brenet, Sem Steijn en Ricky van Wolfswinkel, maar de goals werden afgekeurd omdat er steeds wel iemand ergens buitenspel had gestaan.

Zo bleef FC Twente op nul goals staan en verloor het voor de zevende keer dit Eredivisie-seizoen een uitwedstrijd. De landskampioen van 2010 won slechts drie keer op vreemde bodem.

Jasper Cillessen baalt na de 0-1 van Vitesse-middenvelder Matúš Bero. Foto: Pro Shots

Cillessen blundert in Gelderse derby

Vitesse zette door de 1-4-overwinning tegen NEC een grote stap richting handhaving. Het tempo in de derby was moordend en vooral na rust was het aantal mogelijkheden voor beide teams enorm. In de nog wat tamme eerste helft opende Vitesse na 25 minuten de score. Cillessen kwam net tekort om een van richting veranderd schot van Matús Bero te keren.

Vlak daarna ging de international, die tijdens de recente interlandperiode onder de lat stond bij Oranje, in de fout door de bal in de opbouw in te leveren. Uiteindelijk was het voor Kacper Kozlowski een koud kunstje om de marge te verdubbelen. Cillessen maakte ook in het restant van de wedstrijd een uiterst onzekere indruk.

NEC liet zich in de eerste helft zeker niet onbetuigd, maar Vitesse-doelman Kjell Scherpen bleek een sta-in-de-weg bij de kansjes die werden gecreëerd. De Arnhemmers kwamen na rust vaker onder druk te staan, maar meer dan een goal van Dirk Proper leverde het offensief niet op. De treffer betekende de 1-3, nadat Bart van Rooij met een eigen doelpunt onvrijwillig voor de 0-3 had gezorgd. Uit een scrimmage maakte Ryan Flamingo er nog 1-4 van.

In de tweede helft liepen de gemoederen op het veld hoog op, maar op de tribunes bleef het rustig.

Vitesse heeft nu 24 van de 60 Eredivisie-derby's van NEC gewonnen, vijf meer dan de Nijmeegse club. Foto: Pro Shots

Vitesse doet goede zaken in degradatiestrijd

Door de zege komt Vitesse op dertig punten, vijf meer dan nummer zestien FC Emmen. NEC blijft tiende en maakt ondanks het verlies nog kans op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Bij Vitesse fungeerde de in Nijmegen geboren Chris van der Weerden als waarnemend hoofdtrainer doordat Phillip Cocu nog niet is hersteld van een blindedarmontsteking.