PEC Zwolle moet promotiefeest uitstellen door overwinning Almere City op ADO

PEC Zwolle is zondag nog niet gepromoveerd naar de Eredivisie. De club uit Overijssel, die zelf niet in actie kwam, zag Almere City FC met 2-3 winnen bij ADO Den Haag. Alleen bij een zege van ADO zou PEC Zwolle al zeker zijn geweest van een plaats in de top twee van de Keuken Kampioen Divisie.

Vrijdag al won PEC Zwolle met 2-0 van Telstar, waarna het in de wachtkamer moest plaatsnemen. Bij een nederlaag van nummer drie Almere City tegen ADO Den Haag zouden 'De Blauwvingers' zonder zelf te spelen met nog vijf speelrondes voor de boeg promoveren naar het hoogste niveau.

Na een kwartier zag het er nog uitstekend uit voor PEC Zwolle. In de zevende minuut zette Thomas Verheydt ADO Den Haag op voorsprong, waarna Titouan Thomas na twaalf minuten de marge verdubbelde.

Almere City toonde veerkracht en deed via Kornelius Hansen in de 35e minuut iets terug. Vlak na de hervatting werd het dankzij Hamdi Akujobi zelfs 2-2. Uitgerekend voormalig ADO-speler Lance Duijvestijn schoot in de 64e minuut de 2-3 binnen. Door het verlies neemt de kans flink af dat het ADO van Dick Advocaat aan het eind van het seizoen deelneemt aan de play-offs om promotie.

PEC Zwolle kan vrijdag alsnog promoveren

Vrijdag krijgt PEC Zwolle in een rechtstreeks duel met Almere City een nieuwe kans om promotie veilig te stellen. Voor de formatie van Dick Schreuder volstaat al een gelijkspel bij het duel in Almere.