Heitinga wijzigt Ajax-opstelling op één plek: Hato speelt in plaats van Baas

Ajax begint zondagavond tegen FC Emmen met grotendeels dezelfde spelers als vorige week tegen Fortuna Sittard. De enige wijziging is dat niet Youri Baas, maar de zeventienjarige Jorrel Hato als linksback speelt.

Hato beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax. Hij begint tegen Emmen aan zijn negende wedstrijd in de hoofdmacht. Het is de eerste keer dat in hij Eredivisie-verband in de basis staat.