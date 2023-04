Feyenoord vervolgt titeljacht tegen Cambuur met Paixão in de basis

Feyenoord-trainer Arne Slot houdt in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op één positie na vast aan het team dat donderdag met 1-0 won van AS Roma in de eerste ontmoeting in de Europa League-kwartfinales. Rechts voorin krijgt Igor Paixão de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh.

Vrijdag al werd duidelijk dat de spelers die in actie kwamen tegen de Romeinen inzetbaar zijn tegen SC Cambuur.

Dat geldt ook voor Lutsharel Geertruida, die in de slotfase van de Europese wedstrijd last kreeg van zijn bovenbeen en aan de aftrap verschijnt tegen de hekkensluiter. Geertruida is pas net hersteld van een bovenbeenblessure.

In de aanval voert Slot met Paixão in plaats van Jahanbakhsh dus wel een wijziging door. Tegen AS Roma viel de Braziliaan na 64 minuten in voor Oussama Idrissi, die zijn basisplaats behoudt.

Bij aanvang van dit weekeinde koesterde Feyenoord een voorsprong van liefst acht punten op zowel Ajax als PSV.

De Rotterdammers stuiten na het bezoek aan SC Cambuur nog op FC Utrecht (thuis), Excelsior (uit), Go Ahead Eagles (thuis), FC Emmen (uit) en Vitesse (thuis). Donderdag wacht in Rome de return tegen AS Roma.

De ontmoeting tussen SC Cambuur en Feyenoord staat onder leiding van Bas Nijhuis en begint om 16.45 uur.