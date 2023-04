PSV met Til, Branthwaite en fitte De Jong tegen Volendam

Guus Til en Jarrad Branthwaite keren zondag terug in de basis van PSV, dat in speelronde 29 van de Eredivisie op bezoek gaat bij FC Volendam. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Excelsior van vorige week zit Olivier Boscagli niet bij de selectie en begint Fábio Silva op de bank.

PSV bekleedt na 28 speelrondes de derde plaats in de Eredivisie, met net zoveel punten als nummer twee Ajax. Beide teams staan volgende week zondag tegenover elkaar in het Philips Stadion. Een week later is PSV-Ajax ook de finale van het KNVB-bekertoernooi.