Fans New York Red Bulls vinden straf Vanzeir voor racisme te laag en lopen weg

Supportersgroepen van de New York Red Bulls hebben zaterdag voor de aftrap van het competitieduel met Houston Dynamo geprotesteerd tegen de straf die voetballer Dante Vanzeir afgelopen week kreeg na een incident over racisme. Uit onvrede met de volgens de fans "te lichte straf" verlieten ze massaal de tribune van de Red Bull Arena.

De 25-jarige Vanzeir zou in de wedstrijd tegen San Jose Earthquakes van een week geleden een racistische opmerking hebben gemaakt in de richting van tegenstander Jeremy Ebobisse. Het duel werd ongeveer twintig minuten stilgelegd nadat de Amerikaanse spits zich had beklaagd over de opmerking.