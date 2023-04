Spurs-fans fluiten eigen speler Sánchez uit: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Tottenham Hotspur-doelman Hugo Lloris heeft het zaterdag opgenomen voor zijn ploeggenoot Davinson Sánchez. De oud-Ajacied werd tijdens het verloren duel met Bournemouth (2-3) uitgefloten door zijn eigen fans nadat hij was ingevallen en kort daarna weer werd gewisseld.

De 26-jarige Sánchez kwam na een half uur bij een stand van 1-0 het veld in als vervanger van de geblesseerde Clément Lenglet. In de 58e minuut haalde Spurs-manager Cristian Stellini de verdediger alweer naar de kant. Het stond toen 1-2, mede omdat Sánchez er bij de twee goals van Bournemouth niet goed uitzag.

Het Spurs-publiek begon cynisch te juichen en te applaudisseren toen Sánchez werd gewisseld. "Maar het begon al veel eerder", zei Lloris tegen beIN Sports. "Ze waren al aan het fluiten toen hij het veld op kwam. Zoiets heb ik in mijn hele loopbaan nog nooit meegemaakt."

Sánchez maakte bijna zes jaar geleden voor zo'n 42 miljoen euro de overstap van Ajax naar Tottenham Hotspur. "Hij vecht al jaren voor de Spurs", vervolgde Lloris. "Het is heel triest en ik heb erg met hem te doen. Het is niet alleen een fijne teamgenoot, maar ook een goede vriend van mij. Het is in meerdere opzichten treurig."

Stellini: 'Het was puur en alleen een tactische wissel'

Ook Stellini nam het na afloop op voor de speler die hij eerst liet invallen om hem kort daarna weer te wisselen. "Het was een zwaar moment voor iedereen die erbij betrokken was", vertelde de Italiaan.

"Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor alle beslissingen die ik neem, dus ook voor deze wissel. Het was puur en alleen een tactische beslissing. Toen hij in de 35e minuut inviel en we met 1-0 voor stonden, vond ik het te vroeg om een extra aanvaller te brengen. Dat was anders toen we kort na rust 1-2 achter stonden. Desondanks was het een pijnlijk moment voor hem. Hij krijgt steun van ons en zou die ook van de fans moeten krijgen."

Tottenham liep door de nederlaag averij op in de strijd voor Champions League-tickets. De Londense club staat op de vijfde plek, terwijl een plaats in de top vier nodig is voor plaatsing voor het miljoenenbal.