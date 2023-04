Jozefzoon kan wel lachen om gigantische misser: 'Sta er zelf ook van te kijken'

Florian Jozefzoon kon zaterdag kort na afloop van de wedstrijd tegen FC Groningen wel lachen om zijn gigantische misser. De aanvaller van RKC had de bal in de eerste helft in een leeg doel voor het binnentikken. In plaats van te scoren, maaide hij over de bal heen en schoot hij naast.

"Ik weet ook niet hoe ik het voor mekaar kreeg", vertelde de 32-jarige Jozefzoon, die zijn ploeg ondanks de misser met 2-1 zag winnen, lachend bij ESPN. "Ik moet hem natuurlijk gewoon maken."

Voordat hij voor de camera verscheen had Jozefzoon het doelpunt al teruggezien. "Hij stond op mijn telefoon. Een paar mensen hadden het al naar me opgestuurd. Ja, ik sta er zelf ook van te kijken. Het was moeilijker om de bal te missen dan hem erin te schieten."

Niet Jozefzoon maar spits Michiel Kramer zorgde in de 64e minuut voor de openingstreffer in het Mandemakers Stadion. De 34-jarige aanvoerder van RKC kopte fraai raak in de verre hoek. Twee minuten later zorgde Ricardo Pepi - eveneens met zijn hoofd - voor de 1-1. Uit een penalty bepaalde Kramer vlak voor tijd de eindstand.

Mede door het resultaat kon Jozefzoon snel over de teleurstelling van zijn gemiste kans heen stappen. "Iedereen kan zoiets een keer overkomen. Je moet er niet te lang bij stilstaan. Gelukkig hebben we gewonnen, dat is het belangrijkste."

Met de zege zette RKC een uitstekend seizoen voort. De ploeg van trainer Joseph Oosting staat op de achtste plek en doet volop mee in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. De al penibele situatie van FC Groningen werd door de nederlaag in Waalwijk nog een stukje zorgwekkender. De 'Trots van het Noorden' staat voorlaatste en kan alleen met een Houdini-act nog degradatie voorkomen.