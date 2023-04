PSG zet dankzij Mbappé en Messi grote stap naar titel, Real piekt laat in Cádiz

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een grote stap naar de landstitel gezet. Mede door goals van Kylian Mbappé en Lionel Messi was de Franse koploper met 3-1 te sterk voor rivaal RC Lens, dat bijna de hele wedstrijd met een man minder speelde. In Spanje boekte Real Madrid een zakelijke overwinning bij Cádiz CF: 0-2.

De wedstrijd tussen lijstaanvoerder PSG en nummer twee Lens was in de eerste helft al beslist. De bezoekers kwamen al na negentien minuten met een man minder te staan door een rode kaart voor Salis Abdul Samed. De middenvelder moest vertrekken na een grove charge op Achraf Hakimi.

Met een man meer liep PSG in de eerste helft nog uit naar een ruime voorsprong. Mbappé zorgde na een half uur uit de draai voor de 1-0. De Franse spits, die in maart al topscorer aller tijden werd van PSG, heeft nu ook de meeste competitiegoals voor de Parijzenaars gemaakt.

Vitinha zorgde zes minuten later met een afstandsschot voor de 2-0, maar de mooiste treffer kwam op naam van Messi. De Argentijn, die in verband wordt gebracht met een terugkeer bij FC Barcelona, rondde koeltjes af na een schitterende combinatie met Mbappé.

De zege op Cádiz kwam pas in de laatste twintig minuten tot stand: Nacho opende de score in de 72e minuut met een geplaatst afstandsschot. Marco Asensio zorgde vier minuten later voor de beslissing door in de verre hoek te schieten.