Sparta houdt Van Hooijdonk in toom en laat weinig heel van futloos Heerenveen

Sparta Rotterdam heeft zaterdag een klinkende overwinning geboekt in de Eredivisie. De Rotterdammers hielden spits Sydney van Hooijdonk in bedwang en hadden voor eigen publiek geen kind aan sc Heerenveen: 4-0.

Van Hooijdonk was als dé man in vorm naar Het Kasteel afgereisd. De spits nam de laatste zes goals van sc Heerenveen voor zijn rekening en had nog één doelpunt nodig om zich bovenaan de topscorerslijst te melden. In Rotterdam kwam hij desondanks geen moment in het stuk voor.