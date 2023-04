RKC bezorgt zwalkend Groningen ondanks bizarre misser zesde nederlaag op rij

FC Groningen lijkt degradatie uit de Eredivisie niet meer af te kunnen wenden. De ploeg van trainer Dennis van der Ree leed zaterdag bij RKC Waalwijk, ondanks een bizarre misser van Florian Jozefzoon, de zesde nederlaag op rij: 2-1.

RKC-spits Michiel Kramer zorgde in de 64e minuut voor de openingstreffer in het Mandemakers Stadion. De 34-jarige aanvoerder van RKC kopte fraai raak in de verre hoek. Twee minuten later zorgde Ricardo Pepi - eveneens met zijn hoofd - voor de 1-1.