Vormer behoedt Zulte Waregem met goal en assists voorlopig voor degradatie

Zulte Waregem heeft zaterdag dankzij uitblinker Ruud Vormer degradatie uit de Belgische competitie voorlopig kunnen afwenden. KAS Eupen werd met 5-1 verslagen en de Nederlander was bij alle doelpunten betrokken.

De 34-jarige Vormer gaf drie assists en tekende zelf voor het vijfde doelpunt. Dat was zijn eerste competitietreffer in dienst van Zulte Waregem. Aanvaller Zinho Gano maakte in de eerste helft een zuivere hattrick. Bij zijn eerste goal kwam de assist van Alioune Ndour, die de bal op Gano teruglegde na een vrije trap van Vormer.

"Vorige week kregen we in de 96e minuut de 3-2 tegen, maar nu zat alles mee", zei Vormer na de wedstrijd. "Alles ligt nog open voor ons. Volgende week krijgen we Cercle thuis en die moeten we ook gewoon pakken. Hopelijk is het dan groot feest."