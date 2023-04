Sensatie Haaland evenaart nu al PL-record met dubbelslag tegen Leicester City

Delen via E-mail

Erling Haaland heeft zaterdag het record van meeste goals in een Premier League-seizoen van 38 duels geëvenaard. De spits van Manchester City scoorde tegen Leicester City twee keer en staat daardoor op gelijke hoogte met Mohamed Salah, die in het seizoen 2017/2018 32 keer scoorde voor Liverpool.

Het duel in het Etihad Stadium is momenteel nog bezig. John Stones opende de score, waarna Haaland van zich deed spreken. Eerst scoorde de aanvaller vanaf de penaltystip, waarna hij voor de 3-0 tekende na goed voorbereidend werk van Kevin De Bruyne. Haaland werd in de rust gewisseld.