Bayern besluit rampweek in stijl, goal Malen baat Dortmund niet in bizar duel

Bayern München heeft zaterdag een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de malaise. Na de forse nederlaag bij Manchester City werd er voor eigen publiek gelijkgespeeld tegen TSG Hoffenheim (1-1). Schrale troost voor de recordkampioen: concurrent Borussia Dortmund verspeelde met Donyell Malen in een knotsgek duel punten bij VfB Stuttgart (3-3).

De druk zat er na een uiterst bewogen week vol op bij Bayern. Na een 3-0-afstraffing bij Manchester City in de kwartfinales van de Champions League liepen ook binnen de ploeg de gemoederen op. Zo deelde Sadio Mané na het debacle in Manchester een klap uit aan ploeggenoot Leroy Sané.

In het vervolg van het duel kreeg Bayern kansen om de score op te voeren, maar dat gebeurde niet. Met de minuut kreeg Hoffenheim meer hoop op een resultaat. Die hoop bleek gegrond, want Andrej Kramaric zette twintig minuten voor tijd de verdiende 1-1 op het bord.

Bayern moest in de achtervolging om een nieuwe dreun te voorkomen. Dat leek via een doelpunt van Pavard in de slotfase te lukken, maar de Fransman stond buitenspel op het moment dat Matthijs de Ligt doorkopte. Daarom ging er een streep door de goal en leed Bayern opnieuw puntenverlies.