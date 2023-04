CL-tegenstanders Napoli en AC Milan lijden met B-elftal puntenverlies in Serie A

Napoli en AC Milan, tegenstanders in de kwartfinales van de Champions League, hebben zaterdag met een B-ploeg punten laten liggen in de Serie A. Koploper Napoli beet zich stuk op Hellas Verona (0-0) en AC Milan bleef bij het Bologna van Jerdy Schouten en Joshua Zirkzee op een 1-1-gelijkspel steken.

Bij Napoli begonnen onder anderen Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Stanlisav Lobotka en Piotr Zielinski op de bank. Dat viertal kwam in de tweede helft nog wel het veld in. Napoli was in de slotfase ook veel sterker, maar Hellas Verona hield knap stand. Osimhen raakte nog de lat.

AC Milan-trainer Pioli bracht tegen Bologna maar liefst tien wijzigingen aan ten opzichte van het heenduel met Napoli (1-0) van deze week in de Champions League. Alleen keeper Mike Maignan werd drie dagen na het Europese succes weer opgesteld.

Maignan beleefde overigens weinig plezier aan de wedstrijd in Stadio Renato Dall'Ara, want hij kreeg binnen een minuut al een goal om zijn oren. Nicola Sansone schoot de bal op aangeven van Stefan Posch van dichtbij in de dak van het doel. Het antwoord van AC Milan volgde vijf minuten voor rust. Tommaso Pobega kreeg de bal bij toeval voor zijn voeten en haalde vernietigend uit.

AC Milan-trainer Stefano Pioli instrueert zijn spelers. Foto: Getty Images

AC Milan riskeert Champions League-ticket

Met onder anderen Rafael Leão en Brahim Díaz kwamen na rust nog wel de gebruikelijke vaste krachten het veld in, maar ook zij konden AC Milan niet voor puntenverlies behoeden. Bij Bologna, de verdienstelijke nummer acht in de Serie A, deed Schouten als basisspeler 85 minuten mee. Zirkzee kwam in de 57e minuut het veld in.

Pioli gunde zijn basisspelers rust om succesvol te zijn in de Champions League, maar ironisch genoeg loopt AC Milan nu schade op in de strijd om een ticket voor het elitetoernooi van volgend seizoen. De landskampioen staat nog wel vierde, maar Internazionale kan die plek later vandaag overnemen. Inter speelt thuis tegen Monza.

Voor Napoli is het puntenverlies een stuk minder erg. De ploeg van trainer Luciano Spalletti staat als koploper veertien punten los en kan de landstitel nauwelijks meer ontgaan.

De return tussen Napoli en AC Milan staat dinsdag op het programma in Napels. Als AC Milan niet in de top vier van de Serie A eindigt, moet de Champions League worden gewonnen om volgend seizoen weer mee te mogen doen aan het miljoenenbal.