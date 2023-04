FC Barcelona denkt aan het milieu en reist per trein naar duel in Madrid

FC Barcelona reist zaterdag met de trein naar Madrid om zondag te spelen tegen Getafe. Trainer Xavi laat weten dat de koploper van La Liga dit voor het milieu doet.

Barcelona speelt zondag om 16.15 uur tegen Getafe, in de buitenwijken van de Spaanse hoofdstad. "We spelen in de middag, dus alle tijd om terug te gaan", zei Xavi zaterdag op een persconferentie in aanloop naar het duel in La Liga.