Janssen helpt vrouwen Wolfsburg aan bekerfinale, PSV ten koste van ADO finalist

Dominique Janssen heeft VfL Wolfsburg zaterdag met een goal aan de Duitse bekerfinale geholpen. De Oranje-international benutte een penalty in de dik gewonnen halve finale tegen Bayern München: 0-5. PSV won in de eerste halve finale van de KNVB-beker met 1-4 van ADO Den Haag.

Jill Roord was bij de openingstreffer van Sveindis Jonsdottir nog belangrijk. De Oranje-international, die dinsdag nog scoorde tegen Polen, gaf een uitstekende pass op de IJslandse vleugelverdediger en die schoot feilloos binnen.

Op slag van rust kwam Wolfsburg op 0-2 door een knullig eigen doelpunt van Bayern-keeper Maria Grohs. Vervolgens breidden de bezoekers de score uit via Jule Brand en Jonsdottir, waarna het hoogtepunt voor Janssen aanbrak.

Na een uur kwam de bal op de hand van Bayern-verdediger Tuva Hansen, waarna Janssen mocht aanleggen voor een strafschop. De verdediger schoot de bal feilloos binnen. Daarmee zorgde ze voor de eindstand in München. Oranje-international Lynn Wilms had ook een basisplaats.

Dankzij de zege op de koploper van de Bundesliga speelt de ploeg van voormalig FC Twente-trainer Tommy Stroot op 18 mei de bekerfinale. Daarin is RB Leipzig of Freiburg de tegenstander. De halve finale tussen die clubs staat zondag op het programma.

PSV plaatste zich voor de bekerfinale door ADO Den Haag te verslaan. De thuisploeg had geen antwoord op het spel van de Eindhovenaren en kwam al na drie minuten op achterstand. Via een prachtige voorzet van Zera Hulswit kopte Laura Strik de 0-1 binnen. Na haar assist verdubbelde Hulswit in de 27e minuut zelf de score.