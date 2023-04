Newcastle en Tottenham lijden pijnlijk verlies, United van Ten Hag kan profiteren

Delen via E-mail

Newcastle United en Tottenham Hotspur hebben zaterdag een dure nederlaag geleden in de strijd om een ticket voor de Champions League. Newcastle en Sven Botman verloren in de Premier League met 3-0 van Aston Villa. Een doelpunt van Arnaut Danjuma voor Tottenham bleek niet genoeg tegen Bournemouth: 2-3.

De rampzalige middag op Villa Park tekende zich al vroeg af voor Newcastle. Na elf minuten spelen was het al raak voor de thuisploeg. Jacob Ramsey rondde een fraaie aanval af namens Aston Villa.

Ollie Watkins dacht na een uur spelen de 2-0 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Drie minuten later was het wel raak voor de clubtopscorer, waarna hij in de slotfase ook nog zijn veertiende competitiedoelpunt van het seizoen maakte.