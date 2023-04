Gestaakt duel tussen NAC en Willem II wordt zonder publiek uitgespeeld

Het gestaakte duel tussen NAC Breda en Willem II wordt uitgespeeld zonder publiek. De Brabantse derby werd vrijdag definitief stilgelegd nadat er voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid.

De KNVB heeft bepaald dat het restant van de wedstrijd wordt uitgespeeld. De voetbalbond had ook kunnen besluiten dat de huidige tussenstand (0-1) ook de eindstand werd of dat de wedstrijd zelfs helemaal moest worden overgespeeld.

De gemeente en politie van Breda willen geen toeschouwers bij het resterende deel. Het is nog niet bekend wanneer het duel in de Keuken Kampioen Divisie wordt hervat.

De derby in het Rat Verlegh Stadion werd vrijdag in de tweede helft voor de eerste keer stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. Na de goal van Willem II een kwartier voor tijd gooiden de fans van NAC diverse voorwerpen op het veld. Vervolgens besloot scheidsrechter Jeroen Manschot het duel definitief te staken.

Manschot volgde daarmee de regels die de KNVB vorige week aanscherpte na de gebeurtenissen in De Kuip bij het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax (1-2). Bij die wedstrijd werd Ajacied Davy Klaassen met een voorwerp vanuit het publiek geraakt. Na een onderbreking van een half uur werd dat duel alsnog uitgespeeld.

NAC en Hyballa kritisch op fans

NAC heeft de naam achterhaald van de fan die vuurwerk op het veld had gegooid. De club heeft deze persoon in een gezamenlijke verklaring met de gemeente Breda, de politie en het OM opgeroepen om zich te melden. De club is nog op zoek naar toeschouwers die later in het duel plastic bekers bier hebben geworpen.

"Het is diep en diep triest om te zien dat ondanks alle aandacht die er de afgelopen weken is geweest voor supportersgeweld en het gevaar dat dat met zich meebrengt, een aantal bezoekers het toch nodig vond om vuurwerk en fakkels af te steken en voorwerpen te gooien", schreef NAC in een verklaring.