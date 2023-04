PEC-icoon Van Polen steunt ADO om feestweek compleet te maken met promotie

PEC Zwolle-icoon Bram van Polen gaat zondag in een ADO-shirt naar ADO Den Haag-Almere City kijken. Bij een nederlaag van Almere City in Den Haag is PEC zeker van promotie naar de Eredivisie. Het zou een passende afsluiting van de feestweek rond Van Polen zijn.

"We gaan zondag eerst trainen", zei Van Polen vrijdagavond na PEC-Telstar (2-0) tegen ESPN. "We blijven meestal hangen om spelletjes te spelen en daarna zullen we de wedstrijd gaan kijken. Dat zal met een ADO-shirtje aan worden."

PEC Zwolle deed vrijdag zijn sportieve plicht door in eigen huis met 2-0 te winnen. Dankzij de zege groeide de voorsprong van de Zwollenaren op nummer drie Almere City naar zestien punten. Almere kan het gat zondag verkleinen tot dertien punten.

Er zijn dan nog vijf duels te spelen in de Keuken Keuken Kampioen Divisie, waarvan de nummers één en twee rechtstreeks naar de Eredivisie promoveren. Nummer twee Heracles Almelo staat vijf punten achter op PEC.

Stand in Keuken Kampioen Divisie: PEC Zwolle 33-75 (+51) Heracles Almelo 33-70 (+50) Almere City 32-59 (+12)

Bram van Polen kreeg tegen zijn zin in een publiekswissel bij PEC Zwolle-Telstar. Foto: Pro Shots

'Publiekswissel had niet gehoeven'

Het duel met Telstar stond voor PEC vooral in het teken van de contractverlenging van Van Polen. De 37-jarige clubicoon tekende dinsdag voor een jaar bij en gaat straks zijn zeventiende seizoen bij de 'Blauwvingers' in.

Bij zijn contractverlenging bedong Van Polen dat alle fans in het stadion een rondje bier zouden krijgen. En zo geschiedde tegen Telstar. Als dank kreeg Van Polen een publiekswissel van trainer Dick Schreuder.

Van Polen was liever op het veld blijven staan. "Ik zei tegen hem dat deze publiekswissel vast niet voor mijn eerste helft was. Die was niet al te best van mijn kant. Ik vond het leuk dat hij het deed, maar het had voor mij niet gehoeven."