NAC reageert in statement na gestaakte derby: 'Volkomen idioot en ondoordacht'

De gemeente Breda, politie, Openbaar Ministerie en NAC hebben in een gezamenlijke verklaring gereageerd op het gestaakte duel van vrijdagavond tussen NAC en Willem II. De derby werd gestaakt, omdat er tot twee keer toe voorwerpen waren gegooid vanuit het vak met NAC-fans.

"Het is diep en diep triest om te zien dat ondanks alle aandacht die de afgelopen weken is geweest voor supportersgeweld en het gevaar dat dat met zich meebrengt, een aantal bezoekers het vanavond toch nodig vond om vuurwerk en fakkels af te steken en voorwerpen te gooien", is te lezen in de verklaring.

Door de gegooide voorwerpen werd de wedstrijd door Jeroen Manschot na ruim zeventig minuten definitief gestaakt. In eerste instantie ging het om een stuk vuurwerk. Na de hervatting waren de juichende spelers van Willem II mikpunt van bekers bier vanuit het NAC-publiek.

NAC heeft een verdachte in beeld voor het gooien van voorwerpen richting de spelers van Willem II. De club roept met de gemeente Breda, de politie en het Openbaar Ministerie deze persoon op zich te melden.

'Kleine groep mensen die geen hart voor de club hebben'

NAC is ook niet te spreken over het vuurwerk dat voorafgaand aan de wedstrijd werd afgestoken. "Vuurwerk afsteken onder het enorme doek van de sfeeractie is volkomen idioot en ondoordacht. Dit heeft ook een aantal supporters brandwonden opgeleverd", staat in de verklaring.

"Dat het afsteken ook nog gebeurde tijdens een minuut stilte laat nogmaals zien dat dit een kleine groep mensen betreft die geen hart voor de club hebben. Dit wordt niet getolereerd. Er is aan de deur vuurwerk onderschept en er is gedurende de avond al een aantal mensen van de tribune geplukt."