NAC boos op eigen fans na gestaakte derby: 'Volkomen idioot en ondoordacht'

NAC Breda heeft in een verklaring woedend gereageerd op de eigen fans die met vuurwerk en bier gooiden in de derby tegen Willem II. Als gevolg daarvan werd het duel vrijdagavond definitief gestaakt.

"Het is diep en diep triest om te zien dat ondanks alle aandacht die de afgelopen weken is geweest voor supportersgeweld en het gevaar dat dat met zich meebrengt, een aantal bezoekers het vanavond toch nodig vond om vuurwerk en fakkels af te steken en voorwerpen te gooien", is te lezen in de verklaring, die NAC opstelde met de gemeente Breda en het Openbaar Ministerie.

Het ging in de slotfase mis in Breda. Een fan gooide een fakkel het veld op, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd stillegde. Na een onderbreking werd het duel weer hervat, maar dat bleek van korte duur.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over supportersgeweld in het voetbal Blijf met meldingen op de hoogte

Willem II scoorde in de 74e minuut en de juichende spelers van de Tilburgers werden vanuit het publiek bekogeld met bekers bier. Voor Manschot was dat reden genoeg om de wedstrijd definitief te staken, conform de nieuwe regels na het aanstekerincident rond Davy Klaassen tijdens Feyenoord-Ajax.

NAC heeft een verdachte in beeld voor het gooien van voorwerpen richting de spelers van Willem II. De club roept met de gemeente Breda, de politie en het Openbaar Ministerie deze persoon op zich te melden.

NAC baalt ook van het vuurwerk dat voor de wedstrijd werd afgestoken. Foto: Pro Shots

'Kleine groep mensen die geen hart voor de club hebben'

NAC is ook niet te spreken over het vuurwerk dat voorafgaand aan de beladen derby werd afgestoken. Dat gebeurde tijdens een minuut stilte voor oud-speler Cock Luyten, die vorige week op 86-jarige leeftijd was overleden.

"Vuurwerk afsteken onder het enorme doek van de sfeeractie is volkomen idioot en ondoordacht. Dit heeft ook een aantal supporters brandwonden opgeleverd", staat in de verklaring van de club.

"Dat het afsteken ook nog gebeurde tijdens een minuut stilte laat nogmaals zien dat dit een kleine groep mensen betreft die geen hart voor de club hebben. Dit wordt niet getolereerd." Volgens NAC zijn er al mensen van de tribune geplukt en is er bij de ingang vuurwerk onderschept.