Lazio verstevigt tweede plek in Serie A, Dessers grijpt hoofdrol bij Cremonese

Lazio heeft vrijdag goede zaken gedaan in de strijd om de tweede plek in de Serie A. De ploeg uit Rome won met 3-0 van Spezia. Eerder op de dag eiste Cyriel Dessers de hoofdrol voor zich op bij een overwinning van Cremonese op Empoli (1-0).

Cyriel Dessers was trefzeker in het shirt van Cremonese.

Eerder op de avond schoot Dessers zijn ploeg naar drie punten in het duel met Empoli. De voormalige Feyenoorder was in de vierde minuut verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Het was voor Dessers zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen.