NAC-coach Hyballa na staking derby: 'Die fans hebben absoluut geen discipline'

NAC Breda-trainer Peter Hyballa baalt van de supporters die vrijdag tijdens de derby tegen Willem II eerst vuurwerk op het veld gooiden en later bekers bier. Vanwege de voorwerpen op het veld werd de wedstrijd definitief gestaakt.

"Die supporters hebben absoluut geen discipline. Hiermee benadelen ze ons team en ook de club", zei Hyballa bij ESPN, nadat de wedstrijd door scheidsrechter Jeroen Manschot in de slotfase definitief was gestaakt. Die volgde daarmee de aangescherpte regels van de KNVB.

Manschot stuurde de spelers eerst naar de kleedkamer nadat een stuk vuurwerk op het veld van het Rat Verlegh Stadion was beland. Kort na de hervatting scoorde Willem II. De Tilburgers vierden dat vlak voor de tribune met NAC-fans en kregen vervolgens bekers bier over zich heen gegooid.

"Kijk, ik kan niets over emoties zeggen. Ik ben zelf een emotionele man", reageerde Hyballa. "Maar dit is echt helemaal kut. Maar laten we ook eerlijk zijn. Vuurwerk afsteken en bekers bier gooien, dat zie je in andere landen ook."

"Het is goed dat Nederland nu zegt: toon discipline. Aan de andere kant denk ik dat dit nu wel vaker gaat voorkomen. Of we moeten net als in Duitsland overal hoge netten ophangen in de stadions."

Willem II-coach: 'Drink dat biertje lekker op'

Willem II-trainer Reinier Robbemond vond dat Manschot er goed aan deed de regels te volgen. "Het is altijd afwachten of een scheidsrechter naar de regels handelt of denkt: ik zie het door de vingers. Hij houdt zich aan de regels. En terecht", zei Robbemond.

"Sinds de coronatijd hebben we al duizenden biertjes naar het veld zien gaan. Het is duidelijk dat dit een keer over moet zijn", vervolgde de Willem II-coach. "De mensen die zich wel gedragen zijn hiervan de dupe, net als wij. Gedraag je gewoon en drink dat biertje lekker op, dat lijkt me veel beter."