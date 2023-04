Excelsior doet goede zaken in degradatiestrijd met winst op Go Ahead Eagles

Excelsior heeft vrijdag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie in de Eredivisie. In Rotterdam won de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen met 2-1 van Go Ahead Eagles.

Door de winst stijgt Excelsior een plek en staat het voorlopig vijftiende in de competitie. FC Emmen staat nu twee punten achter Excelsior, maar komt dit weekend nog in actie. Zondag gaan de Drenten op bezoek bij Ajax.

Go Ahead was in de eerste helft nog de bovenliggende partij, maar verzuimde zichzelf te belonen. Excelsior begon na rust ijzersterk en opende in de 54e minuut de score. Na druk zetten van de thuisploeg leverde Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange de bal in, waarna Couhaib Driouech de 1-0 maakte.

Na ruim een uur spelen kwamen de Deventenaren op gelijke hoogte via Willum Thor Willumsson, die vanuit de hoekschop binnentikte. Een paar minuten later zette Julian Baas Excelsior opnieuw op voorsprong, door ter hoogte van de penaltystip ongenadig uit te halen naar de linkerbovenhoek.

In de slotfase zette Go Ahead nog eens aan, maar de thuisploeg hield goed stand en won daarmee voor het eerst een Eredivisie-wedstrijd van Go Ahead sinds 17 augustus 2014. De Kralingers speelden eerder vier keer gelijk en verloren liefst zes keer van de Deventenaren.