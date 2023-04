Weer voorwerpen op veld bij NAC-Willem II: duel volgens nieuwe regels gestaakt

De wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdag definitief gestaakt, omdat er tot twee keer toe voorwerpen op het veld zijn gegooid. Het is de eerste wedstrijd waarbij de nieuwe aangescherpte regels van de KNVB zijn toegepast.

Het spel in Breda werd halverwege de tweede helft al stilgelegd vanwege een stuk vuurwerk op het veld. Scheidsrechter Jeroen Manschot stuurde beide ploegen - volgens de richtlijnen - naar de kleedkamer. Na zo'n tien minuten werd de Brabantse derby hervat.

Niet veel later ging het opnieuw mis in het Rat Verlegh Stadion. Willem II opende de score, waarna zij tijdens het juichen door verschillende voorwerpen werden bekogeld vanuit het publiek. Manschot blies direct af en gebaarde dat de spelers weer van het veld moesten gaan, dit keer definitief.

De scheidsrechter volgde daarmee de regels die de KNVB vorige week aanscherpte na de gebeurtenissen in De Kuip bij Feyenoord-Ajax. In dat duel werd Ajacied Davy Klaassen met een voorwerp vanuit het publiek geraakt. Na een korte onderbreking werd dat duel nog wel uitgespeeld.

De spelers van Willem II werden na het doelpunt bekogeld met bekers bier. Foto: Pro Shots

Gevolgen nog onbekend

Op het moment van de definitieve staking stond het 0-1 voor Willem II. Het is nog onbekend of die stand ook als eindstand wordt aangehouden of dat de wedstrijd nog uitgespeeld wordt. Daar moet de KNVB zich komende dagen over gaan buigen.

Bij het beladen duel tussen NAC Breda en Willem II waren op aangeven van de burgemeesters van Breda en Tilburg al geen fans van de bezoekers welkom.

